В минздраве сообщили о вспышке менингококковой инфекции на рязанском складе WB

Отмечается, что с конца апреля текущего года случаи менингококковой инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Рязанском районе. Все заболевшие были своевременно госпитализированы в инфекционный стационар. По состоянию на 14 мая: четверо пациентов выписаны, еще двое продолжают лечение. По данным минздрава, проводится экстренная вакцинация и химиопрофилактика антибактериальными средствами, введен масочный режим.