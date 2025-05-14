В минздраве сообщили о вспышке менингококковой инфекции на рязанском складе WB
Отмечается, что с конца апреля текущего года случаи менингококковой инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Рязанском районе. Все заболевшие были своевременно госпитализированы в инфекционный стационар. По состоянию на 14 мая: четверо пациентов выписаны, еще двое продолжают лечение. По данным минздрава, проводится экстренная вакцинация и химиопрофилактика антибактериальными средствами, введен масочный режим.
В минздраве сообщили о вспышке менингококковой инфекции на рязанском складе WB. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с конца апреля текущего года случаи менингококковой инфекции зарегистрированы у шести работников распределительного центра, расположенного в Рязанском районе.
Все заболевшие были своевременно госпитализированы в инфекционный стационар. По состоянию на 14 мая: четверо пациентов выписаны, еще двое продолжают лечение.
По данным минздрава, проводится экстренная вакцинация и химиопрофилактика антибактериальными средствами, введен масочный режим.
На текущий момент привито 795 человек. Профилактические мероприятия продолжаются.