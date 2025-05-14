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На складе WB в Тюшеве заявили, что антисанитария могла стать причиной инфекции
По словам собеседницы РЗН. Инфо, на складе ввели масочный режим, провели вакцинацию в «гипсокартоновом кабинете». Это подтверждается заявлением регионального Роспотребнадзора о распространении инфекции на складе. По информации ведомства, подтвердили шесть случаев инфекции.

Работники склада Wildberries в Тюшево рассказали РЗН. Инфо, что менингококковая инфекция могла появиться из-за «жуткой» антисанитарии. Рязанцы обеспокоены отсутствием официальных ответов от руководства склада.

По словам собеседницы РЗН. Инфо, на складе ввели масочный режим, провели вакцинацию в «гипсокартоновом кабинете». Это подтверждается заявлением регионального Роспотребнадзора о распространении инфекции на складе. По информации ведомства, подтвердили шесть случаев инфекции.

«Здесь полнейшая антисанитария: посылки в крови, бутылки с мочей, тележки с калом. При этом нас раздевают чуть ли не до трусов, чтобы мы не пронесли телефоны, даже не все бутылки с водой пропускают», — рассказала работник Wildberries.

Редакция РЗН. Инфо сделала официальный запрос в пресс-службу маркет-плейса Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию.