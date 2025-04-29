Скамейки в сквере Скобелева закрепят

По информации управления по делам территории, лавочки планируют закрепить в течение двух недель.

Скамейки, которые облюбовали пьяные компании и вандалы в Сквере Скобелева, закрепят. Об этом РЗН. Инфо сообщили в мэрии.

По информации управления по делам территории, лавочки планируют закрепить в течение двух недель.

Напомним, за два дня рязанцы пожаловались на вандалов, которые ломают скамейки дважды.

Один раз рязанка просила закрепить скамейки, потому что их, по ее словам переносят пьяные компании.