Вандалы продолжили повреждать лавочки на бульваре имени Скобелева в Рязани
По мнению местных жителей, к этому причастны несовершеннолетние. «Парк Скобелева, продолжение вандализма подростками», — говорится в посте. Ранее рязанцы уже сообщали о проблеме.
Вандалы продолжили повреждать лавочки на бульваре имени Скобелева в Рязани. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает Telegram-канал «Рязань».
По мнению местных жителей, к этому причастны несовершеннолетние.
«Парк Скобелева, продолжение вандализма подростками», — говорится в посте.
Ранее рязанцы уже сообщали о проблеме.