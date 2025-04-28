Подростки сломали лавочки на бульваре имени Скобелева в Рязани
«Бульвар Скобелева и то, что после себя оставляют подростки», — говорится посте. Ранее рязанцы попросили закрепить скамейки на бульваре Скобелева, так как рязанцы «перетаскивают» их в разные места.
Подростки сломали лавочки на бульваре имени Скобелева в Рязани. Об этом сообщает паблик «Новости Рязани Вконтакте».
«Бульвар Скобелева и то, что после себя оставляют подростки», — говорится посте.
Ранее рязанцы попросили закрепить скамейки на бульваре Скобелева, так как рязанцы «перетаскивают» их в разные места.