Рязанцы попросили закрепить скамейки на бульваре Скобелева
«Лавочки каждый вечер перетаскивают по территории, чтобы было удобнее компаниями собираться и пьянки устраивать», — написала рязанка. Кроме того, она пожаловалась на свалку с мусором в центре сквера. Отметим, на вандалов в сквере жалуются не в первый раз за последние полгода. По словам рязанцев, подростки то ломают скамейки, которые месяцами не могут починить, то разрисовывают фашисткой символикой общественные туалеты.
Рязанцы попросили закрепить скамейки на бульваре Скобелева. Сообщение появилось под постами губернатора Павла Малкова.
«Лавочки каждый вечер перетаскивают по территории, чтобы было удобнее компаниями собираться и пьянки устраивать», — написала рязанка.
Кроме того, она пожаловалась на свалку с мусором в центре сквера.
Отметим, на вандалов в сквере жалуются не в первый раз за последние полгода. По словам рязанцев, подростки то ломают скамейки, которые месяцами не могут починить, то разрисовывают фашисткой символикой общественные туалеты.