Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей в рязанском ресторане

Напомним, в декабре прошлого года после посещения ресторана «Елки» девять человек госпитализировали с кишечной инфекцией.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей в рязанском ресторане. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Отмечается, что в следственный комитет обратился житель Рязани. Он выразил не согласился с результатами установления обстоятельств массового отравления граждан в кафе «Елки». Напомним, в декабре прошлого года после посещения ресторана девять человек госпитализировали с кишечной инфекцией.

До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. В СУ СК России по Рязанской области проводилась процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.