Назначен заместитель гендиректора рязанского Фонда капремонта

Заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области по административным вопросам назначен Альберт Керян. Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».
С 2018 года Керян работал в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы.
Последнее место работы — замначальника управления строительного контроля Фонда капремонта по Северо-Восточному административному округу столицы.
«В этой должности участвовал в реализации проектов капитального ремонта, как типовых многоквартирных домов, так и домов, построенных по индивидуальным проектам», — уточнили в посте.
Напомним, в апреле 2025 года и. о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Алексей Роготовский покинул пост. Причина ухода не называлась. В январе 2024 года он стал потерпевшим в деле о вымогательстве.
24 апреля исполняющим обязанности гендиректора назначен Иван Анатольевич Минаев. Ранее он был начальником производственно-технического отдела.
Фото: 2GIS