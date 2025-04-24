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Назначен заместитель гендиректора рязанского Фонда капремонта
С 2018 года Керян работал в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы. Последнее место работы — замначальника управления строительного контроля Фонда капремонта по Северо-Восточному административному округу столицы. «В этой должности участвовал в реализации проектов капитального ремонта, как типовых многоквартирных домов, так и домов, построенных по индивидуальным проектам», — уточнили в посте. Напомним, в апреле 2025 года и. о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Алексей Роготовский покинул пост. Причина ухода не называлась. В январе он стал потерпевшим в деле о вымогательстве. 24 апреля исполняющим обязанности гендиректора назначен Иван Анатольевич Минаев. Ранее он был начальником производственно-технического отдела.

Заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области по административным вопросам назначен Альберт Керян. Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».

С 2018 года Керян работал в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы.

Последнее место работы — замначальника управления строительного контроля Фонда капремонта по Северо-Восточному административному округу столицы.

«В этой должности участвовал в реализации проектов капитального ремонта, как типовых многоквартирных домов, так и домов, построенных по индивидуальным проектам», — уточнили в посте.

Напомним, в апреле 2025 года и. о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Алексей Роготовский покинул пост. Причина ухода не называлась. В январе 2024 года он стал потерпевшим в деле о вымогательстве.

24 апреля исполняющим обязанности гендиректора назначен Иван Анатольевич Минаев. Ранее он был начальником производственно-технического отдела.

Фото: 2GIS