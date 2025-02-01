Главного редактора рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова отправили в СИЗО

Главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова отправили под стражу на два месяца.

Главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова отправили под стражу на два месяца. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

Алексея Фролова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

«По данным следствия, действуя группой лиц, он вымогал деньги у и.о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Алексея Роготовского за непубликацию порочащих материалов в размере 100 тысяч рублей ежемесячно на протяжении 12 месяцев», — написали в посте, уточнив, что Роготовский уже передал первые 100 тысяч Фролову.

Главного редактора рязанской «Новой газеты» задержали 31 января. По данным канала, обвинение строится на показаниях потерпевшего, подозреваемой Натальи Смольяниновой и Алексея Фролова, который признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Ранее главного редактора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова отправили в СИЗО по делу о вымогательстве. Бывшей журналистке Наталье Смольяниновой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.