Стало известно, кто возглавил Фонд капремонта Рязанской области
С 24 апреля исполняющим обязанности гендиректора назначен Иван Анатольевич Минаев. Ранее он был начальником производственно-технического отдела. «Иван Анатольевич хорошо известен многим рязанцем и представителям органов власти и управления в Рязанской области», — говорится в сообщении.
Стало известно, кто возглавил Фонд капремонта Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
С 24 апреля исполняющим обязанности гендиректора назначен Иван Анатольевич Минаев. Ранее он был начальником производственно-технического отдела.
«Иван Анатольевич хорошо известен многим рязанцем и представителям органов власти и управления в Рязанской области», — говорится в сообщении.
Ранее появились предположения о возможном назначении.
Напомним, и. о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Алексей Роготовский покинул пост без указания причины.