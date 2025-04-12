Руководитель рязанского Фонда капремонта Роготовский покидает пост
Причина ухода неизвестна. Напомним, Роготовский занимал должность с сентября 2023 года. В январе 2024 года он стал потерпевшим в деле о вымогательстве.
И. о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Алексей Роготовский покидает пост. Об этом 11 апреля сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».
Причина ухода неизвестна.
Напомним, Роготовский занимал должность с сентября 2023 года.
В январе 2024 года он стал потерпевшим в деле о вымогательстве.