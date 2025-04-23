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В Захаровском районе после затянувшегося строительства открыли детсад
Детсад рассчитан на 115 детей. «Создали уютное пространство, где есть все для качественного дошкольного образования. Уверен, понравится детям, родителям и педагогам», — отметил глава региона. Напомним, что подрядчик «Центрстрой» сорвал сроки сдачи детского сада. Согласно документам, дошкольное учреждение должно было быть готово 15 декабря. Однако рязанские СМИ убедились, что в этом году строительство садика, рассчитанного на 115 детей, не завершится — крыши у здания еще нет, а оконные проемы закрыты пленкой. После этого на строительство детсада выделили еще 160 миллионов рублей, а Бастрыкин взял дело на контроль. В июле 2024 года для захаровского детского сада нашли нового подрядчика.

В Захаровском районе открыли новый детсад. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Детсад рассчитан на 115 детей.

«Создали уютное пространство, где есть все для качественного дошкольного образования. Уверен, понравится детям, родителям и педагогам», — отметил глава региона.

Он добавил, что за последние три года в регионе построили 11 детских садов. Также начали капитальный ремонт учреждений. В ближайшие три года планируют обновить 16 детсадов.

Напомним, подрядчик «Центрстрой» сорвал сроки сдачи детского сада. Согласно документам, дошкольное учреждение должно было быть готово 15 декабря. Однако рязанские СМИ убедились, что в этом году строительство садика, рассчитанного на 115 детей, не завершится — крыши у здания еще нет, а оконные проемы закрыты пленкой.

После этого на строительство детсада выделили еще 160 миллионов рублей, а Бастрыкин взял дело на контроль. Было возбуждено уголовное дело.

В июле 2024 года для захаровского детского сада нашли нового подрядчика.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова