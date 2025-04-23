В Захаровском районе после затянувшегося строительства открыли детсад

В Захаровском районе открыли новый детсад. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.
Детсад рассчитан на 115 детей.
«Создали уютное пространство, где есть все для качественного дошкольного образования. Уверен, понравится детям, родителям и педагогам», — отметил глава региона.
Он добавил, что за последние три года в регионе построили 11 детских садов. Также начали капитальный ремонт учреждений. В ближайшие три года планируют обновить 16 детсадов.
Напомним, подрядчик «Центрстрой» сорвал сроки сдачи детского сада. Согласно документам, дошкольное учреждение должно было быть готово 15 декабря. Однако рязанские СМИ убедились, что в этом году строительство садика, рассчитанного на 115 детей, не завершится — крыши у здания еще нет, а оконные проемы закрыты пленкой.
После этого на строительство детсада выделили еще 160 миллионов рублей, а Бастрыкин взял дело на контроль. Было возбуждено уголовное дело.
В июле 2024 года для захаровского детского сада нашли нового подрядчика.
Фото: Telegram-канал Павла Малкова