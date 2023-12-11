В селе Рязанской области сорвали сроки сдачи детского сада

Согласно документам, стройка детского сада должна быть завершена в пятницу, 15 декабря. Однако телеканал ГТРК «Ока» убедился, что в этом году строительство садика, рассчитанного на 115 детей, не завершится — крыши у здания еще нет, а оконные проемы закрыты пленкой.

В Селе Захарово подрядчик сорвал сроки сдачи детского сада. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Согласно документам, стройка детского сада должна быть завершена в пятницу, 15 декабря. Однако телеканал ГТРК «Ока» убедился, что в этом году строительство садика, рассчитанного на 115 детей, не завершится — крыши у здания еще нет, а оконные проемы закрыты пленкой.

Замглавы администрации по инфраструктуре, строительству и ЖКХ Захаровского района Александр Вельш рассказал, что в здании детского сада еще нет тепла. А если не будет тепла, то и отделочные работы внутри помещений будут невозможны.

«По результатам проверки было установлено, что действительно имеется отставание выполнения работ по объекту. Внесено представление в адрес главы администрации Захаровского муниципального района в целях усиления контроля за ходом выполнения работ подрядчиком», — отметил и.о. прокурора Захаровского района Алексей Горин.

Кроме того, как сообщили в сюжете, компании «Центрстрой» — подрядчику строительства — грозит штраф за каждый день просрочки. Крайней мерой наказания за срыв сроков сдачи объекта будет разрыв контракта.

Представители строительной фирмы рассказали в сюжете, что им нужно продление договора, и тогда они успеют достроить детский сад к новому учебному году.

Напомним, в июле 2022 года губернатор Павел Малков говорил о необходимости постройки нового детского сада в Захарове.

Фото: телеканал ГТРК «Ока»