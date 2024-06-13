Бастрыкин взял на контроль дело о строительстве детского сада в Захарове

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин взял на контроль дело о строительстве детского сада в Захарове. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что в следственный комитет поступило обращение по вопросу хищения бюджетных средств при строительстве детского сада в селе Захарово Рязанской области. Детский сад начали строить в феврале 2023 года и обещали сдать объект в декабре, однако сроки завершения строительства сорвали. Деньги за строительство дольщики не вернули.

Было возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее на строительство детского сада выделили еще 160 миллионов рублей.