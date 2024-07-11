Для захаровского детского сада нашли нового подрядчика

Контракт заключили с ООО «Аудитпроект при РГРТУ» за 136 миллионов 592 тысячи 614 рублей.

Для захаровского детского сада, который должны были сдать в декабре 2023 года, определили нового подрядчика. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

По итогам конкурса контракт заключили с ООО «Аудитпроект при РГРТУ» за 136 миллионов 592 тысячи 614 рублей.

Напомним, что подрядчик «Центрстрой» сорвал сроки сдачи детского сада. Согласно документам, дошкольное учреждение должно было быть готово 15 декабря. Однако рязанские СМИ убедились, что в этом году строительство садика, рассчитанного на 115 детей, не завершится — крыши у здания еще нет, а оконные проемы закрыты пленкой.

После этого на строительство детсада выделили еще 160 миллионов рублей, а Бастрыкин взял дело на контроль. Было возбуждено уголовное дело.