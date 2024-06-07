В рязанском селе на строительство детсада выделили еще 160 миллионов рублей

Работы выполнят до 30 ноября 2024 года.

В селе Захарово Рязанской области на строительство детсада выделили еще 160 миллионов 647 тысяч 193 рубля. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Детский сад расположен на на улице Школьной. Он рассчитан на 115 человек.

Подрядчик выполнит фасадные и внутренние отделочные работы, сделает крышу, монтирует технологическое оборудование, установит наружные электрические сети и линии связи, устроит наружные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также выполнит благоустройство территории.

Согласно документам, на объекте есть ранее выполненные другим подрядчиком работы.

Заказчик — администрация Захаровского района. Работы выполнят до 30 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что подрядчик «Центрстрой» сорвал сроки строительства детсада на 115 мест в селе Захарово.

Кроме того, в картотеке Арбитражного суда разместили документ, что Захаровский детский сад № 1 подал иск к ООО «Центрстрой» о взыскании 45 миллионов 65 тысяч 292 рублей. Причина подачи заявления не указана.