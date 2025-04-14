Подростки, избившие девочку в Сасове, и их родители извинились на камеру

Отмечается, что после воспитательной беседы силовиков они принесли свои извинения населению Рязанской области. Напомним, ранее появилась в сети информация, что цыгане избили девочку и вынудили извиняться на коленях. Полиция установила их личности. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Подростки, избившие девочку в Сасове, и их родители извинились на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».

Отмечается, что после воспитательной беседы силовиков они принесли свои извинения населению Рязанской области.

Напомним, ранее появилась в сети информация, что цыгане избили девочку и вынудили извиняться на коленях. Полиция установила их личности.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.