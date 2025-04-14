Следственный комитет России начал проверку по факту избиения девочки в Сасове

Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «В интернете опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как в городе Сасово Рязанской области трое юношей избили школьницу на улице и принудили ее просить прощения, стоя на коленях. По данному инциденту следственные органы СУ СК России по Рязанской области проводят процессуальную проверку», — говорится в сообщении. Руководитель рязанского следкома Алексей Медведков должен отчитаться о результатах проверки.