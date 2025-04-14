Рязанская полиция нашла подростков, избивших девочку в Сасове

Поиски начали после публикации видео в соцсетях, на котором компания юношей оскорбляла и била школьницу, а затем принудила ее извиняться на коленях. Личности нападавших установили, их разыскали. По предварительной информации, конфликты произошли на бытовой почве. «Проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к установленной законом ответственности», — заявили в ведомстве.

Рязанская полиция нашла подростков, избивших девочку в Сасове. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Поиски начали после публикации видео в соцсетях, на котором компания юношей оскорбляла и била школьницу, а затем принудила ее извиняться на коленях.

Личности нападавших установили, их разыскали. По предварительной информации, конфликты произошли на бытовой почве.

«Проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к установленной законом ответственности», — заявили в ведомстве.