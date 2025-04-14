В Рязанской области цыгане избили девочку и вынудили извиняться на коленях

Между несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого юноши ударяли пострадавшую по лицу и пинали по ногам, утверждая, что она оскорбила чью-то мать. Юноши заставили девочку встать на колени и просить прощения. Официально ситуацию пока не прокомментировали.