В Рязанской области цыгане избили девочку и вынудили извиняться на коленях
Между несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого юноши ударяли пострадавшую по лицу и пинали по ногам, утверждая, что она оскорбила чью-то мать. Юноши заставили девочку встать на колени и просить прощения. Официально ситуацию пока не прокомментировали.
В Сасове компания подростков избила девочку и вынудила извиняться на коленях. Об этом сообщили соцсетях.
Между несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого юноши ударяли пострадавшую по лицу и пинали по ногам, утверждая, что она оскорбила чью-то мать.
Юноши заставили девочку встать на колени и просить прощения.
Официально ситуацию пока не прокомментировали.