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ВСУ 23 раза нарушили решение о прекращении огня по энергообъектам
24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны решили создать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК. Также для атак ВСУ выбирали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областях и в Крыму. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ российского лидера и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

ВСУ 23 раза нарушили решение о прекращении огня по энергообъектам. Об этом пишет РИА Новости.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры экспертных групп России и США. По их итогам стороны решили создать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Позже Кремль опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень таких объектов, в который в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.

19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в кубанской станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.

Также для атак ВСУ выбирали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областях и в Крыму.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ российского лидера и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре.