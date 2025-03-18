Reuters: Трамп и Путин уже около часа ведут телефонный разговор

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин ведут телефонный разговор уже около часа, передало Reuters. В публикации сказано, что диалог начался во вторник, 18 марта, в 17:00. Отмечается, разговор «идет хорошо».