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В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа
Как отметили в Кремле, Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию. Глава российского государства назвал ключевым условием для разрешения конфликта полное прекращение военной помощи Киеву. Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Президент РФ также во время разговора сообщил, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек.

В Кремле прокомментировали разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило ТАСС.

Как отметили в Кремле, РФ и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию. Глава российского государства назвал ключевым условием для разрешения конфликта полное прекращение военной помощи Киеву.

Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Президент РФ также во время разговора сообщил, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными — 175 на 175 человек.

Помимо этого, со ссылкой на Белый дом ТАСС пишет, что Россия и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта на Украине.

Напомним, телефонных разговор Путина и Трампа состоялся во вторник, 18 марта, в 17:00.