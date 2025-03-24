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В Эр-Рияде началась встреча американской и российской делегаций
На переговорах обсудят тему урегулирования конфликта на Украине и реализацию черноморской инициативы. Во главе делегации России — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

В Эр-Рияде началась встреча американской и российской делегаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

На переговорах обсудят тему урегулирования конфликта на Украине и реализацию черноморской инициативы. Во главе делегации России — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Ранее сообщалось, что представители России и США встретятся 24 марта в Эр-Рияде.