Подозреваемому в убийстве двух людей на рязанском заводе продлили арест

Заседание по продлению меры пресечения проходило в Советском районном суде. Арест продлили до 10 апреля 2025 года. Напомним, 18 июня 2024 года на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ, позднее он скончался от полученных травм в больнице. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что стрелял 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка». Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода.

Стрелку на заводе «Рязаньмонтажзаготовка» Михаилу Шарапову, которого подозревают в двойном убийстве в Рязани, продлили арест. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Заседание по продлению меры пресечения проходило в Советском районном суде. Арест продлили до 10 апреля 2025 года.

Напомним, 18 июня 2024 года на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ, позднее он скончался от полученных травм в больнице.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что стрелял 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка». Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода.

По данным следствия, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам. Позже родственница стрелка рассказала журналисту РЗН. Инфо, почему тот совершил преступление.