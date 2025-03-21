Подозреваемому в убийстве двух людей на рязанском заводе продлили арест

Стрелку на заводе «Рязаньмонтажзаготовка» Михаилу Шарапову, которого подозревают в двойном убийстве в Рязани, продлили арест. Об этом стало известно РЗН. инфо.
Заседание по продлению меры пресечения проходило в Советском районном суде. Арест продлили до 10 апреля 2025 года.
Напомним, 18 июня 2024 года на рязанском заводе произошла стрельба. От ранения в голову погибла женщина. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в ОКБ, позднее он скончался от полученных травм в больнице.
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что стрелял 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовка». Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника на территории завода.
По данным следствия, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам. Позже родственница стрелка рассказала журналисту РЗН. Инфо, почему тот совершил преступление.