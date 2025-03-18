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Строительство нового моста через Оку в Рязани начнут весной
По словам Павла Малкова, в 2025 году при поддержке федерального центра начнется строительство двух крупных инфраструктурных проектов. Один из них — новый мост через Оку. Весной планируют начать строительство. Для вывода транзитного транспорта из Рязани построят Южный обход протяженностью 26,5 км. Он пройдет от трассы М-5 «Урал» у Божатково до Протасово. Строительство начнется летом. Павел Малков отметил, что Рязанскую область посетил глава Росавтодора Роман Витальевич Новиков. Подписали дополнительное соглашение о развитии автомобильных дорог общего пользования на территории региона. «Продолжим последовательно приводить в порядок дороги в регионе. В этом году по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ отремонтируем более 136 км региональных дорог в 13 муниципалитетах», — заключил Павел Малков.

Строительство нового моста через Оку начнут весной. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

По его словам, в 2025 году при поддержке федерального центра начнется строительство двух крупных инфраструктурных проектов.

Один из них — новый мост через Оку. Весной планируют начать строительство.

Для вывода транзитного транспорта из Рязани построят Южный обход протяженностью 26,5 км. Он пройдет от трассы М-5 «Урал» у Божатково до Протасово. Строительство начнется летом.

Павел Малков добавил, что Рязанскую область посетил глава Росавтодора Роман Витальевич Новиков. Подписали дополнительное соглашение о развитии автомобильных дорог общего пользования на территории региона.

«Продолжим последовательно приводить в порядок дороги в регионе. В этом году по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ отремонтируем более 136 км региональных дорог в 13 муниципалитетах», — заключил Павел Малков.

Напомним, на строительство моста-дублера в Дядькове выделили 32 миллиарда 892 миллиона рублей, его протяженность через Оку составит 1110 метров. Позже опубликовали схему организации движения на развязках.

Также сообщалось, что нагрузка нового моста составит 30% от всего движения между берегами Оки.

Кроме того, стало известно, по какому маршруту построят Южный обход Рязани.