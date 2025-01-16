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Стало известно, по какому маршруту построят Южный обход Рязани
В проектной документации указано, что запланировали возвести около 26,5 километров дороги.

Стало известно, по какому маршруту построят Южный обход Рязани. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

В проектной документации указано, что запланировали возвести около 26,5 километров дороги.

Строительство начнут от 188 километра трассы М-5 «Урал» близ СНТ «Коммунальник». Далее, согласно схеме, Южный обход будет проходить через жд-пути по направлению Рязань-Ряжск, Ряжское шоссе до 211 километра М-5 «Урал». Трасса пройдет через поселки Храпово и Божатково, между поселками Ровное и Взметнево, также дорога пересекает СНТ «Садовод-3».

Как указано в проекте, построят развязку на трассе «Рязань-Ряжск» южнее села Реткино.

Также Южный обход будет проходить через реки Павловка, Шумка, Крипивня (впадает в Листвянку).

Кроме того, заказчик нашел подрядчика. Им станет московская компания ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».

Ранее стало известно, что в 2025 году начнется строительство Южного обхода от Храпова и Божаткова до поселка Протасово.

Артем Бранов обещал, что во время строительства между селом Реткино и деревней Трубниково будут построены современные развязки.

Согласно тендеру, на строительство потратят 20 миллиардов 715 миллионов 694 тысячи рублей.

В июле на онлайн-картах появился Южный обход Рязани.Фото — «Госзакупки».