Нагрузка нового моста в Рязани составит 30% от всего движения между берегами Оки

Новый мост в Дядькове обеспечит более 30% транспортного потока между берегами Оки. Соответствующую информацию редакция РЗН. Инфо нашла в проектной документации на сайте госзакупок.
После постройки моста его нагрузка составит более 30% от всего движения между берегами [прим.ред. вероятно, предполагается, что остальные 70% потока пойдут по реконструированному старому Солотчинскому мосту]. Он поможет перенаправить поток, идущий через Рязань, в направлении Юг — Север, Юго-восток — Север (Владимирское направление).
К 2048 году ожидается следующая интенсивность движения:
- На правом берегу, в районе Дядькова, в день будет от 4 582 до 18 420 автомобилей;
- На левом берегу, в районе Спасска — от 18 016 до 23 100 автомобилей;
- Сам мост будет пропускать около 19 502 автомобилей в сутки.
Строительство моста начнется на северо-западе Рязани, соединяя дороги через Оку к Дубровическому и другим поселениям.
Основные характеристики моста:
- Дорога будет магистральной с 4 полосами;
- Протяженность дороги — примерно 6 км;
- Ширина разделительной полосы — 2,7 метра.
Кроме моста, запланирована стройка двух мостовых сооружений, путепровода, двух развязок, 2 239 метров шумозащитных экранов, инженерных коммуникаций.
На мосту построят автобусные остановки, светофоры и пункт управления транспортной безопасностью. Здание управления будет одноэтажным, с рабочими местами и комнатами для персонала. Диспетчерская будет работать круглосуточно.
Напомним, была опубликована схема организации движения на развязках нового моста через Оку.
Начальная стоимость работ 32 миллиарда 892 миллиона 641 тысяча 134 рубля.