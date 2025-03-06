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Нагрузка нового моста в Рязани составит 30% от всего движения между берегами Оки
Строительство моста начнется на северо-западе Рязани, соединяя дороги через Оку к Дубровическому и другим поселениям.

Новый мост в Дядькове обеспечит более 30% транспортного потока между берегами Оки. Соответствующую информацию редакция РЗН. Инфо нашла в проектной документации на сайте госзакупок.

После постройки моста его нагрузка составит более 30% от всего движения между берегами [прим.ред. вероятно, предполагается, что остальные 70% потока пойдут по реконструированному старому Солотчинскому мосту]. Он поможет перенаправить поток, идущий через Рязань, в направлении Юг — Север, Юго-восток — Север (Владимирское направление).

К 2048 году ожидается следующая интенсивность движения:

  • На правом берегу, в районе Дядькова, в день будет от 4 582 до 18 420 автомобилей;
  • На левом берегу, в районе Спасска — от 18 016 до 23 100 автомобилей;
  • Сам мост будет пропускать около 19 502 автомобилей в сутки.

Строительство моста начнется на северо-западе Рязани, соединяя дороги через Оку к Дубровическому и другим поселениям.

Основные характеристики моста:

  • Дорога будет магистральной с 4 полосами;
  • Протяженность дороги — примерно 6 км;
  • Ширина разделительной полосы — 2,7 метра.

Кроме моста, запланирована стройка двух мостовых сооружений, путепровода, двух развязок, 2 239 метров шумозащитных экранов, инженерных коммуникаций.

На мосту построят автобусные остановки, светофоры и пункт управления транспортной безопасностью. Здание управления будет одноэтажным, с рабочими местами и комнатами для персонала. Диспетчерская будет работать круглосуточно.

Напомним, была опубликована схема организации движения на развязках нового моста через Оку.

Начальная стоимость работ 32 миллиарда 892 миллиона 641 тысяча 134 рубля.