Опубликована схема организации движения на развязках нового моста через Оку

В районе села Дядьково построят развязку в одном уровне со светофорным регулированием.

Опубликована схема организации движения на развязках нового моста через Оку. Проект не предусматривает безостановочного движения на пересечении с дорогой Рязань — Вышгород. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В районе села Дядьково построят развязку в одном уровне со светофорным регулированием.

Согласно схеме организации движения, размещенной в документации, улицы Центральная и Грачи на подходах к перекрестку расширят до четырех полос.

Кроме того, добавится пятая полоса на перекрестке, чтобы повернуть налево к мосту со стороны Рязани можно было с двух, а не с одной полосы. Перед поворотом установят светофор. Он предусмотрен для тех, кто съезжает с моста, и будет синхронизирован с предыдущим.

При этом «главной» при съезде в сторону города хотят сделать дорогу Рязань-Вышгород, а не дорогу с моста.

В селе Дядьково планируют сделать регулируемые пешеходные переходы. Еще одна «зебра» со светофором появится на перекрестке дороги Рязань-Вышгород с 1-м Газетным переулком.

Со стороны трассы Рязань-Спасск планируют сделать двухуровневую развязку без светофоров. Разделение потоков обеспечит путепровод над существующей дорогой со всеми необходимыми ответвлениями и примыканиями для безостановочного движения во всех направлениях.