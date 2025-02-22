Открытое горение в рыбновской больнице ликвидировали

Напомним, информация о пожаре поступила в 15:55. На место происшествия выехало 15 машин и более 50 специалистов.

Открытое горение в железнодорожной больнице в Рыбном ликвидировали в 18:30. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 15:55. На место происшествия выехало 15 машин и более 50 специалистов.

Локализовали возгорание в 17:28. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.

Из здания эвакуировано 10 человек.

Напомним, очевидцы сообщали РЗН. инфо, что столб дыма от горящей больницы в Рыбном был виден за несколько километров. Позже в МЧС рассказали, что горела крыша здания.

Опергруппа региона заявила, что всех пациентов развезли по домам.