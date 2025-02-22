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Из здания горящей рыбновской больницы эвакуировали 10 человек
Пожар произошел в субботу, 22 февраля. Загорелась крыша здания.

Из здания горящей рыбновской больницы «РЖД-Медицина» эвакуировали 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в соцсетях.

Пожар произошел в субботу, 22 февраля. Загорелась крыша здания.

По данным ведомства, пожар локализован на 900 «квадратах».

Опергруппа региона рассказала, что всех пациентов развезли по домам, «поскольку экстренных больных не было».

Напомним, очевидцы сообщали РЗН. инфо, что столб дыма от горящей больницы в Рыбном виден за несколько километров. В МЧС заявили, что пожар тушат более 50 человек.

Позже стало известно, что открытое горение в больнице ликвидировали в 18:30.