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Столб дыма от горящей в Рыбном больницы виден за несколько километров
Пожар в железнодорожной больнице произошел 22 февраля.

Столб дыма от горящей в Рыбном больницы «РЖД-Медицина» виден с трассы М-5. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

Пожар произошел в субботу, 22 февраля. По словам очевидцев, загорелась крыша здания.

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Его тушат более 50 человек. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

Открытое горение в больнице ликвидировали в 18:30.