МЧС: площадь пожара в рыбновской больнице составляет 300 квадратных метров

На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Площадь пожара в рыбновской больнице «РЖД-Медицина» на улице Комсомольской составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в соцсетях.

По данным ведомства, загорелась крыша административного здания. Предварительно, пострадавших нет.

На месте происшествия работают более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Напомним, пожар случился в субботу, 22 февраля. Очевидцы сообщали, что возгорание видно за несколько километров.

Позже стало известно, что открытое горение в больнице ликвидировали в 18:30.