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В Минкультуры РФ объяснили причину пятилетней реконструкции гимназии № 2 в Рязани
Там отметили, что сейчас в гимназии заканчивают подключение автоуправления противопожарной и противоаварийной защиты для безопасности учащихся и работников учебного заведения.

В Министерстве культуры России объяснили РЗН. Инфо, почему реконструкция гимназии № 2 в Рязани длилась пять лет.

В ведомстве рассказали, что с 2020 по 2025 годы провели реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Здание, в котором учились в 1860 -1864 годах физиолог Павлов Иван Петрович и в 1933 — 1936 годах Герой Советского Союза Н.В. Стройков».

«В ходе проведения реставрационных работ по инициативе пользователя объекта изменили функциональные назначения некоторых помещений, расположение инженерных коммуникаций и оборудования, конструктивные и архитектурные решения. В связи с этим была доработка проектной документации. Эти обстоятельства повлияли на продление сроков выполнения работ», — написали в министерстве.

В Минкультуры отметили, что сейчас в гимназии заканчивают подключение автоуправления противопожарной и противоаварийной защиты для безопасности учащихся и работников учебного заведения.

Напомним, глава региона Павел Малков заявил, что гимназия начнет работу после школьных каникул в апреле.

В рязанском минобре поясняли, что перенос открытия гимназии связан с оформлением необходимых документов, хотя на прямой линии губернатор заявлял, что учебный процесс в гимназии № 2 в Рязани начнется в январе 2025 года.