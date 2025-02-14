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Открытие отреставрированной гимназии № 2 в Рязани откладывается из-за бюрократии
Точные сроки возобновления учебного процесса власти не назвали.

Открытие отреставрированной гимназии № 2 в Рязани откладывается из-за бюрократии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в региональном министерстве образования.

В министерстве заявили, что перенос открытия гимназии связан с оформлением необходимых документов. Также уточнили, что реставрацию завершили и работы по благоустройству территории выполнили. Точные сроки возобновления учебного процесса власти не назвали.

Отмечается, что заказчиком ремонта выступило министерство культуры РФ.

Одна из родительниц сообщила редакции РЗН. Инфо, что работы полностью закончены, школа отмыта, а учителя перевозят учебники.

«Нам сказали, что учеба начнется в конце февраля-начале марта. В конце декабря родительский актив был в школе», — заявила рязанка.

Напомним, Павел Малков во время прямой линии с жителями региона заявил, что учебный процесс в гимназии № 2 начнется в январе 2025 года. Родителям школьников сообщили о переносе сроков сдачи объекта из-за отсутствия необходимого оборудования и проблем с вентиляцией, канализацией.

Ранее администрация города заявила, что реставрация завершится до 30 июня 2022 года.