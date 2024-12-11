Павел Малков: учебный процесс в гимназии № 2 в Рязани начнется в январе 2025 года

По словам губернатора, в настоящее время ремонт исторического здания завершается. Он добавил, что реставрационные работы на объекте в Рязани проводились Министерством культуры РФ.

Губернатор Павел Малков заявил, что учебный процесс в гимназии № 2 в Рязани начнется в январе 2025 года. Об этом во время прямой линии с жителями Рязанской области сообщил глава региона, отвечая на вопрос о сроках завершения реставрации объекта культурного наследия федерального значения — рязанской гимназии № 2, которая проводилась в рамках госпрограммы «Развитие культуры» национального проекта «Культура».

По словам губернатора, в настоящее время ремонт исторического здания завершается. Он добавил, что реставрационные работы на объекте в Рязани проводились Министерством культуры РФ.

«Можно сказать, что все готово, через неделю-две будем принимать работу. Вчера я встречался с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой, пригласил ее на открытие. Она обещала возможность такую найти. Учебный процесс в рязанской гимназии № 2 начнется с января следующего года», — сказал Павел Малков.

Глава региона отметил, что территория вокруг гимназии тоже преображается. Так, реставрируются объекты Рязанского Кремля, уже обновлен Кремлевский сквер, окрыли Музейный центр РИАМЗ, отремонтирован Театр юного зрителя.

«Скоро открываем первую очередь Молодежного центра, который мы создаем на базе Хлебозавода № 1. Будем благоустраивать улицу Некрасова и Соборную площадь. В целом получается прекрасная территория. Это будет одна из лучших школ в области, и детям там будет очень приятно учиться. Благодарю Министерство культуры РФ за поддержку в этой работе», — заявил Павел Малков.