Стало известно, когда откроется рязанская гимназия № 2

Школьники начнут учебу в гимназии с апреля.

В Рязани завершили реконструкцию гимназии № 2. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Обновленное здание гимназии Малков осмотрел вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Губернатор рассказал, что рабочие отреставрировали корпуса XVIII и XIX веков. Вокруг здания благоустроена территория.

Малков отметил, что гимназия начнет работу после школьных каникул в апреле.

«Реставрацию объекта провели по нацпроекту „Культура“. Идут пусконаладочные работы и приемка документации. Получилась самая красивая школа, которую я видел в своей жизни», — заявил губернатор.

Ранее Ольга Любимова рассказала о поездке в Рязань.