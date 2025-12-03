Рязань
Фигурант по делу экс-министра стройкомплекса Рязанской области обжаловал приговор
Апелляционную жалобу подал защитник 2 декабря. Ее приняли к рассмотрению. Напомним, Виталия Ерпылева признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он полностью признал вину.

Фигурант по делу бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского Виталий Ерпылев обжаловал приговор Советского районного суда. Соответствующая информация опубликована в карточке уголовного дела.

Апелляционную жалобу подал защитник 2 декабря. Ее приняли к рассмотрению.

Напомним, Виталия Ерпылева признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Он полностью признал вину.

Предварительное слушание по делу Василевского назначено на 4 декабря.

По версии следствия, экс-чиновник в 2023—2024 годах получил лично и через посредника 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома и объекта социального назначения.

Подробнее о деле — в сюжете РЗН. Инфо.