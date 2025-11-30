Назначена дата слушания по делу против экс-главы рязанского минстроя

Назначена дата предварительного слушания по делу против экс-главы рязанского минстроя Дмитрия Василевского. Соответствующая информация размещена на сайте Советского райсуда.
Предварительное слушание по делу Дмитрия Василевского назначено на 4 декабря. Оно пройдет в Советском райсуде.
Напомним, о задержании экс-главы минстроя Рязанской области стало известно 14 октября 2024 года.
По версии следствия, Василевский в 2023—2024 годах получил лично и через посредника 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома и объекта социального назначения.
Также он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, попытке получить половину прибыли по муниципальному контракту на строительство объекта культуры от представителя коммерческой фирмы.
Все новости по теме можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.