Назначена дата слушания по делу против экс-главы рязанского минстроя

Назначена дата предварительного слушания по делу против экс-главы рязанского минстроя Дмитрия Василевского. Соответствующая информация размещена на сайте Советского райсуда.

Предварительное слушание по делу Дмитрия Василевского назначено на 4 декабря. Оно пройдет в Советском райсуде.

Напомним, о задержании экс-главы минстроя Рязанской области стало известно 14 октября 2024 года.

По версии следствия, Василевский в 2023—2024 годах получил лично и через посредника 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома и объекта социального назначения.

Также он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, попытке получить половину прибыли по муниципальному контракту на строительство объекта культуры от представителя коммерческой фирмы.

