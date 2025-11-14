Суд вынес приговор фигуранту по делу экс-главы рязанского минстроя Василевского

В Рязани вынесли приговор фигуранту по делу экс-министра стройкомплекса региона Дмитрия Василевского Виталию Ерпылеву. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда в пятницу, 14 ноября. Виталия Ерпылева признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, Ерпылеву на пять лет запрещается заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Кроме того, на судебном заседании Виталий Ерпылев полностью признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Он также выполнил взятые на себя обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве.

Напомним, бывшего главу минстроя Рязанской области Дмитрия Василевского задержали14 октября 2024 года по подозрению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц, повлекшее лишение права на жилое помещение. Позже выяснилось, что вторым фигурантом по делу стал 51-летний уроженец Саратовской области Виталий Ерпылев. Он около десяти лет назад был учредителем московской фирмы ООО «Мастер». Организация занималась оптовой торговлей стройматериалов.

По данным полиции, с 2023 по 2024 год Дмитрий Василевский действовал в сговоре с подельником с целью получения взятки в сумме, превышающей 20 миллионов рублей. Он оказывал покровительство при заключении подрядными организациями контрактов на выполнение работ в рамках исполнения государственных программ, а также содействовал в беспрепятственной приемке и оплате выполненных работ.