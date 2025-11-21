Бывшего министра строительного комплекса Рязанской области осудят за взятки

Бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского осудят за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2023—2024 годах получил лично и через посредника 22 млн рублей от представителя коммерческой фирмы, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома и объекта социального назначения.

Средства передавались за беспрепятственную приемку выполненных работ со стороны заказчика.

Он же пытался получить 50% прибыли по муниципальному контракту на строительство объекта культуры от представителя другой коммерческой фирмы.

Однако преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Также обвиняемый препятствовал реализации ряда государственных контрактов.

На его имущество наложен арест на общую сумму свыше 7,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

О задержании бывшего главы минстроя Рязанской области стало известно 14 октября. Летом 2024 года тот был снят с должности.

Позже опубликовали видео задержания.