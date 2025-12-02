В Рязани здание Торговых рядов продадут во втором квартале 2026 года

В Рязани здание Торговых рядов на Кольцова выставят на продажу во втором квартале 2026 года. Об этом сообщило издание «Рязанские Ведомости».
Корпорация ДОМ. РФ, владелец данного объекта, прекратила договор аренды с ООО «Приокский пассаж». Это привело к расторжению всех субарендных соглашений с предпринимателями. Однако у них сохраняется возможность продолжить свою деятельность до момента продажи здания.
В соответствии с законодательством РФ, основное условие для выставления федерального имущества на торги — прекращение всех текущих договоров аренды. ДОМ. РФ предложил ООО «Приокский пассаж» добровольно расторгнуть договор аренды, но получил отказ. Спор передали в суд, и он удовлетворил иск корпорации.
Арендатор подал апелляцию, рассмотрение запланировано на 16 декабря 2025 года. После вступления в законную силу решения суда договор аренды будет считаться расторгнутым. После чего арендатор обязан освободить здание добровольно или на основании исполнительного документа.
Ранее сообщалось о дате выселения арендаторов помещений в Торговых рядах на улице Кольцова, дом № 1. Около 50 субарендаторов помещений в Торговых рядах обязали покинуть их до новогодних праздников — об этом писали сами арендаторы, опубликовав письма, которые им разослали.
Позже региональное минимущество ответило на их опасения, заверив, что до конца 2025 года здание они не покинут.
Напомним, в 2024 году Торговые ряды на улице Кольцова в Рязани выставили на продажу.
Проектная документация для реставрации объекта культурного значения федерального значения «Городские и торговые ряды» 19 века на улице Кольцова согласована еще в 2020 году. Реставрировать собираются фасады и кровлю. Также работы предполагают «приспособление к современным условиям пользования».
В 2023 году инспекция по охране ОКН, не дождавшись действий со стороны собственников памятника, решила подать иск. За это время у объекта несколько раз менялись владельцы.