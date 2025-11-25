Минимущество ответило арендаторам помещений в Торговых рядах

Как ответили в министерстве, решение суда о расторжении договора аренды помещений, расположенных в Торговых рядах на улице Кольцова, есть, но оно не вступило в законную силу. На 16 декабря назначено рассмотрение апелляционной жалобы. «С учетом всех процессуальных сроков выселение арендаторов и субарендаторов из помещений до конца 2025 года не состоится», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что около 50 предпринимателей обязали освободить помещения в Торговых рядах на улице Кольцова в течение месяца.

Ранее сообщалось, что около 50 предпринимателей обязали освободить помещения в Торговых рядах на улице Кольцова в течение месяца. Подробнее об этом можно прочитать в публикации РЗН. инфо.