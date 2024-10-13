Торговые ряды на улице Кольцова в Рязани выставили на продажу

Здание площадью 3,9 тысяч квадратных метров продают вместе с земельным участком.

Торговые ряды на улице Кольцова в Рязани выставили на продажу. Соответствующая информация появилась на сайте ДОМ.РФ.

Как указано в описании, здание площадью 3,9 тысяч квадратных метров продают вместе с земельным участком.

Начальная стоимость не указана. Объект планируют реализовать в четвертом квартале 2024 года.

Напомним, инспекция по охране ОКН с 2023 года судится со сменяющимися собственниками Городских рядов на улице Кольцова, чтобы обязать тех отреставрировать здание.

Фото: сайт ДОМ. РФ