Инспекция по охране ОКН год судится с собственниками Городских рядов

В 2023 году инспекция по охране ОКН, не дождавшись действий со стороны собственников памятника, решила подать иск. За это время у объекта несколько раз менялись владельцы. Смена последнего произошла на крайнем судебном заседании, поэтому инспекция пока не в курсе позиции нового ответчика.

Инспекция по охране ОКН с 2023 года судится со сменяющимися собственниками Городских рядов на улице Кольцова, чтобы обязать тех отреставрировать здание. Об этом РЗН. Инфо рассказали в инспекции.

По словам ведомства, проектная документация для реставрации объекта культурного значения федерального значения «Городские и торговые ряды» 19 века на улице Кольцова согласована еще в 2020 году. Реставрировать собираются фасады и кровлю. Также работы предполагают «приспособление к современным условиям пользования».

В 2023 году инспекция по охране ОКН, не дождавшись действий со стороны собственников памятника, решила подать иск. За это время у объекта несколько раз менялись владельцы. Смена последнего произошла на крайнем судебном заседании, поэтому инспекция пока не в курсе позиции нового ответчика.

Ранее в Рязани владелец дома Херасковых отказывался выполнять решение суда о реставрации здания.

Фото — скриншот Google Maps.