В Рязани около 50 арендаторов помещений в Торговых рядах обязали покинуть их

Около 50 предпринимателей обязали освободить помещения в Торговых рядах на улице Кольцова в течение месяца, несмотря на новогодние праздники и приток туристов. Об этом в комментариях Telegram-канала Павла Малкова написала владелец частного салона-музея «Аромат времени» Ксения Паначева. Субарендаторам разослали письма с требованиям освободить помещения на улице Кольцова, дом № 1, до 25 декабря 2025 года. По словам Паначевой, договор субаренды у нее заключен до марта 2026 года.

Около 50 предпринимателей обязали освободить помещения в Торговых рядах на улице Кольцова в течение месяца, несмотря на новогодние праздники и приток туристов. Об этом в комментариях Telegram-канала Павла Малкова написала владелец частного салона-музея «Аромат времени» Ксения Паначева.

Субарендаторам разослали письма с требованиям освободить помещения на улице Кольцова, дом № 1, до 25 декабря 2025 года. По словам Паначевой, договор субаренды у нее заключен до марта 2026 года.

«Нам грозят отключением света и электроэнергии. Пугают, что наше имущество выкинут на улицу, если мы его не вывезем в срок. Новогодние праздники — это всегда большой приток туристов. В Торговых рядах находится не только наш музей, но и много заведений общепита, которые заинтересованы в работе.

Сейчас у нас как минимум 50% билетов на новогодние мероприятия уже выкуплены. Мы можем остаться без средств к существованию, как и наши сотрудники. Туристы останутся с разочарованием от праздника и нарушенных планов. А город останется с темным неосвещенным зданием в самом центре города», — написала предпринимательница.

Собственник здания ДОМ. РФ в течение года судился с арендатором ООО «Приокский пассаж», который заключал с предпринимателями договоры субаренды.

Арбитражный суд Рязанской области 8 октября 2025 года признал законным разрыв договора аренды. Согласно документам суда, ДОМ. РФ предлагал разорвать договор во внесудебном порядке, но ООО «Приоский пассаж» отказывался.

При этом ООО «Приокский пассаж» подал встречный иск на 12,8 миллиона рублей к ДОМ. РФ о взыскании убытков. Иск выделили в отдельное производство. Разбирательство еще идет, следующее заседание назначено на 16 декабря.

Напомним, в 2024 году Торговые ряды на улице Кольцова в Рязани выставили на продажу.

Проектная документация для реставрации объекта культурного значения федерального значения «Городские и торговые ряды» 19 века на улице Кольцова согласована еще в 2020 году. Реставрировать собираются фасады и кровлю. Также работы предполагают «приспособление к современным условиям пользования».

В 2023 году инспекция по охране ОКН, не дождавшись действий со стороны собственников памятника, решила подать иск. За это время у объекта несколько раз менялись владельцы.

Фото — скриншот Google Maps