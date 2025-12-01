Рязань
Минимущество назвало новую дату выселения арендаторов помещений в Торговых рядах
«Освобождение здания от арендаторов будет осуществлено не ранее середины января 2026 года», — написали в министерстве. Также там сообщили, что 29 декабря 2023 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков приняла решение о реализации АО «ДОМ. РФ» здания с помощью торгов. О новом собственнике в минимущества информации нет. «В настоящее время здание не продано новому собственнику», — подчеркнули в ведомстве.

В рязанском министерстве имущественных и земельных отношений назвали новую дату выселения арендаторов помещений в Торговых рядах на улице Кольцова дом № 1. Информацию предоставили редакции РЗН. Инфо в ответе на запрос.

«Освобождение здания от арендаторов будет осуществлено не ранее середины января 2026 года», — написали в министерстве.

Также там сообщили, что 29 декабря 2023 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков приняла решение о реализации АО «ДОМ. РФ» здания с помощью торгов. О новом собственнике в минимущества информации нет.

«В настоящее время здание не продано новому собственнику», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, около 50 субарендаторов помещений в Торговых рядах обязали покинуть их до новогодних праздников — об этом писали сами арендаторы, опубликовав письма, которые им разослали.

Позже региональное минимущество ответило на их опасения, заверив, что до конца 2025 года здание они не покинут.

Фото — скриншот Google Maps