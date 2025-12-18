Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
602
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 012
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 283
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 256
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
А что в кино? «Елки-12», «Вечность» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастическая комедия «Пятый элемент» (Франция, Великобритания). Культовый фильм Люка Бессона. 2257 год. Бывший секретный агент Корбен Даллас ведет размеренную жизнь таксиста, пока случайная встреча с инопланетянкой Лилу не втягивает его в борьбу за спасение человечества. Вместе им предстоит остановить надвигающееся зло и предотвратить межгалактическую катастрофу

Комедия «Елки-12» (Россия). Двенадцатая часть популярной новогодней кинофраншизы. В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, переживающий расставание родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

Комедийная мелодрама «Вечность» (США). После смерти Джоан оказывается в загробном мире, где у нее есть одна неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Ей предстоит выбор между первой любовью и мужчиной, с которым она прожила большую часть жизни и создала семью.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».