А что в кино? «Елки-12», «Вечность» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастическая комедия «Пятый элемент» (Франция, Великобритания). Культовый фильм Люка Бессона. 2257 год. Бывший секретный агент Корбен Даллас ведет размеренную жизнь таксиста, пока случайная встреча с инопланетянкой Лилу не втягивает его в борьбу за спасение человечества. Вместе им предстоит остановить надвигающееся зло и предотвратить межгалактическую катастрофу

Комедия «Елки-12» (Россия). Двенадцатая часть популярной новогодней кинофраншизы. В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, переживающий расставание родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

Комедийная мелодрама «Вечность» (США). После смерти Джоан оказывается в загробном мире, где у нее есть одна неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Ей предстоит выбор между первой любовью и мужчиной, с которым она прожила большую часть жизни и создала семью.

