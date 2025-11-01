Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
Вчера 18:12
247
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
Вчера 16:01
427
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
987
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
751
Кино

Елки-12

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?

Режиссёр
Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев, Юрий Коробейников
Актёры
Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Ирина Медведева, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Валентина Стойилкович, Юлия Топольницкая, Дмитрий Журавлев, Мария Камова
Премьера
18 декабря 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

