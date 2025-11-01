XXV век нашей эры. Когда на голову нью-йоркского таксиста Корбена Далласа в буквальном смысле слова свалилась таинственная красавица с огненно рыжими волосами по имени Лулу, он и не подозревал, что это знакомство приведет к тому, что в самое ближайшее время ему придется спасать Землю. Межгалактические разборки грозят вот-вот закончиться для планеты коллапсом, остановить который можно, лишь собрав воедино четыре элемента — огонь, воду, воздух и землю — и добавив к ним загадочный пятый элемент.